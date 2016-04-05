Rubén Sánchez
Las derechas, contra los derechos
Editorial del episodio 130 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
2/10/2026
Juan Luis Cano: «Las redes sociales han suspendido el pensamiento crítico de las personas»
El periodista, escritor y humorista madrileño analiza más de cuatro décadas de periodismo y humor en una entrevista donde también repasa el panorama político actual.
30/9/2026
Por esto les molestan tanto nuestras subvenciones
Editorial del episodio 129 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
26/9/2026
Ahora, Vivanta: nadie podía sospechar esto
Editorial del episodio 128 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
19/9/2026
¿Moroso yo?
Editorial del episodio 127 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
18/7/2026
Miguel Ríos: «Lo que me mantiene joven es tener un alma contestataria y un corazón zurdo»
El cantautor granadino saca su lado más combativo, político y directo en una entrevista donde repasa su trayectoria profesional y advierte de la deriva social actual.
17/7/2026
Emprendo tres nuevas causas judiciales contra Vito Quiles
El agitador de extrema derecha me ha acusado de 13 delitos.
17/7/2026
Medio millón de afectados por otro fraude masivo
Editorial del episodio 126 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
11/7/2026
Otra vez lo mismo con los combustibles
Editorial del episodio 125 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
4/7/2026
El Gobierno no actúa contra el fraude en los seguros
Editorial del episodio 124 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
27/6/2026
Bertín Osborne estrena teleco: un cúmulo de irregularidades nunca visto
Editorial del episodio 123 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
20/6/2026
Imposible controlar tantos fraudes con tan pocos recursos
Editorial del episodio 122 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
13/6/2026
¿Cuántas tragedias necesitan para tomarse esto en serio?
Editorial del episodio 121 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
6/6/2026
Alguien ha multado a alguien
Editorial del episodio 120 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
30/5/2026
¿No creéis que ya está bien de poner la otra mejilla?
Editorial del episodio 119 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
23/5/2026
Vox siembra el bulo de que el Gobierno financia la iniciativa de FACUA 'Frenar a la extrema derecha'
Editorial del episodio 118 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
16/5/2026
Frenemos a la extrema derecha y defendamos la democracia
Se escandalizan porque FACUA combata a la ultraderecha los mismos que no lo hacen cuando intentan evitar la subida de las pensiones y el salario mínimo o pretenden destruir la sanidad pública.
12/5/2026
Teresa Aranguren: «La principal amenaza para Europa es Estados Unidos»
Hablamos con una de las voces más experimentadas del periodismo internacional sobre su trayectoria profesional en conflictos en Oriente Próximo y los Balcanes y analizamos la geopolítica actual.
12/5/2026
Apagón: las eléctricas quieren quedarse con nuestras indemnizaciones
Editorial del episodio 117 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
9/5/2026
Nos estamos jugando la democracia
Editorial del episodio 116 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
2/5/2026
Necesitamos multas contundentes para que defraudar no salga rentable
Editorial del episodio 115 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
25/4/2026
No, Eduardo Inda, a diferencia de ti, yo nunca tuve relación con el corrupto Villarejo
Okdiario publicará este miércoles el bulo de que FACUA y Rubén Sánchez encargaron a la empresa del excomisario una denuncia y una nota de prensa contra Ausbanc.
21/4/2026
¿Volver a pagar por un billete ya comprado?
Editorial del episodio 114 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
18/4/2026
Inicio 4 nuevas causas judiciales contra difamadores de ultraderecha: uno de ellos es Vito Quiles
Los cuatro nuevos procedimientos judiciales que voy a emprender van a sumarse a las 26 causas que lamentablemente tengo abiertas frente a ultraderechistas. Y el primero de ellos voy a plantearlo en los juzgados de Sevilla dentro de unas horas.
15/4/2026
La rebaja fiscal de los combustibles, otro fiasco
Editorial del episodio 113 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
11/4/2026
¿Soy miembro de una red de acoso? Hoy toca desmontar otro bulo de 'Okdiario'
7/4/2026
¿Vives de alquiler? Esto te interesa
Editorial del episodio 112 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
4/4/2026
Ayúdanos: a nosotros no nos paga Repsol ni Movistar ni Mercadona
Editorial del episodio 111 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
28/3/2026
Ni topes a los precios ni a los márgenes: el Gobierno recurre otra vez al maquillaje fiscal
Editorial del episodio 110 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
21/3/2026
Juan Roig pide... ¿y el Gobierno obedece?
Editorial del episodio 109 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
14/3/2026
Aprovechar la guerra para forrarse
Editorial del episodio 108 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
7/3/2026
A partir de ahora, señalemos a los responsables
Editorial del episodio 107 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
28/2/2026
Transparencia: estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones en 2025
Los socios aportaron 2,3 millones de euros en cuotas ordinarias, más del doble de lo que representaron las ayudas públicas recibidas por FACUA y sus organizaciones territoriales.
23/2/2026
Olga Rodríguez: «Trump quiere construir una ONU paralela a su medida, privatizada y que no rinda cuentas»
Hablamos con la periodista experta en información internacional y Derechos Humanos sobre el genocidio en Gaza, el conflicto con Irán y los Estados Unidos de Donald Trump.
23/2/2026
Iñaki Gabilondo: «El PP tiene muy mal perder, les parece contra natura estar en la oposición»
Hablamos con el veterano periodista vasco sobre actualidad política, sobre el buen y mal periodismo y sobre el peligro de los bulos y la desinformación para la democracia.
23/2/2026
¿Qué le pasa al PSOE con los alquileres?
Editorial del episodio 106 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
21/2/2026
Nadie actúa contra las mentiras de Quirón
Editorial del episodio 105 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
14/2/2026
Comprendemos los retrasos, pero que no nos tomen por tontos las compañías
Editorial del episodio 104 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
7/2/2026
Hay que empoderarse frente al odio y las amenazas
Editorial del episodio 103 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
31/1/2026
El odio ultra utiliza a los muertos en Adamuz
Editorial del episodio 102 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
24/1/2026
La extrema derecha nos ataca de nuevo: ayúdanos
Editorial del episodio 101 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
17/1/2026
Caos con las balizas V16
Tráfico ha optado por mirar hacia otro lado ante la venta de balizas fake, que carecen de conectividad, pese a que incluyen el logotipo de la DGT como reclamo.
30/12/2025
Javier Ruiz: «Si Sánchez gana de nuevo, el asalto al Capitolio nos parecerá una broma»
Hablamos con el periodista y presentador del programa Mañaneros 360 de TVE sobre actualidad política y sobre la amenaza que presentan los bulos y la desinformación para la democracia.
30/12/2025
Cien programas contándote lo que otros no quieren que sepas
Editorial del episodio 100 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
20/12/2025
¿Se acabó impedir el acceso con comida de fuera a los festivales?
Editorial del episodio 99 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
13/12/2025
El caos de las balizas
Editorial del episodio 98 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
6/12/2025
Destapando las caras del Black Fraude
Editorial del episodio 97 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
29/11/2025
Nos la están colando con la subida de los dulces navideños
Editorial del episodio 96 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
22/11/2025
Combatir el odio en los tribunales
Mientras la ultraderecha no para de emprender acciones judiciales contra demócratas para criminalizarlos y silenciarlos, nosotros recurrimos poco a la justicia para defendernos de sus campañas de odio.
19/11/2025
Guillermo Fesser: «La cantidad de cadáveres que tiene Trump en el armario es impresionante»
Hablamos sobre los Estados Unidos de Trump y cómo los bulos, las fake news y la censura se han ido instalando en el país norteamericano.
19/11/2025
Nueva ley de atención a la clientela, la misma desprotección de siempre
Editorial del episodio 95 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
15/11/2025
¿Por qué hacemos política?
Editorial del episodio 94 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
8/11/2025
Si no gritamos más fuerte, las eléctricas seguirán forrándose a nuestra costa
Editorial del episodio 93 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
1/11/2025
Lamentable falta de transparencia del Ministerio de Consumo
Editorial del episodio 92 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
25/10/2025
Una ley que nos proteja
Editorial del episodio 91 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
18/10/2025
Presidente Moreno Bonilla, deje de mentir y haga su trabajo
Editorial del episodio 90 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
11/10/2025
El mayor escándalo sanitario de la democracia
Editorial del episodio 89 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
4/10/2025
Imagen: Europa Press.
Las comunidades autónomas han decidido desentenderse de anunciar multas contra agencias inmobiliarias que, más de dos años después de la prohibición, siguen cobrando comisiones a los inquilinos.
30/9/2025
Óscar Puente | Imagen: Diego Radamés/Europa Press.
Hablamos con el ministro de Transportes sobre la reacción de ciertas empresas ante políticas que perjudican sus intereses, la liberalización del sector ferroviario y los abusos de la aerolíneas.
30/9/2025
¿El anuncio más machista de la década?
Editorial del episodio 88 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
27/9/2025
Consumo nos clava las tijeras
Editorial del episodio 87 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
20/9/2025
Bailando el agua a Ryanair
Editorial del episodio 86 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
13/9/2025
¿Vas a permitir que pisoteen tus derechos?
Publicamos el prólogo del libro de Rubén Sánchez ¿POR QUÉ DEJAS QUE TE ROBEN? Edición 2.5, editado por FACUA.
31/7/2025
Empodérate frente a las gasolineras
Editorial del episodio 85 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
12/7/2025
Consumidores más protegidos
Editorial del episodio 84 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
5/7/2025
Ryanair miente (otra vez)
Editorial del episodio 83 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
28/6/2025
Cero energético: ¿cero sanciones?
Editorial del episodio 82 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
21/6/2025
Ya es hora de que las eléctricas nos indemnicen por sus 'olvidos'
Editorial del episodio 81 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
14/6/2025
El lobby aéreo intenta que nos recorten derechos
Editorial del episodio 80 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
7/6/2025
Saltarse la ley no puede seguir saliendo gratis a las aerolíneas
Menos del 5% de las reclamaciones presentadas por los pasajeros en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se traducen en multas.
2/6/2025
El fraude relámpago de sietevuelos.com
Editorial del episodio 79 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
31/5/2025
Comprar entradas se ha convertido en profesión de riesgo
Editorial del episodio 78 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
24/5/2025
Así funcionan los 'influencers' del odio
Editorial del episodio 77 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
17/5/2025
Maldita la hora en que todo se privatizó
Editorial del episodio 76 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
3/5/2025
"Más periodismo": Cinco años vetados en La Sexta
Editorial del episodio 75 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
26/4/2025
Macrocausas judiciales en manos de fondos de inversión
Editorial del episodio 74 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
12/4/2025
Un poquito de transparencia, ministro Bustinduy
Editorial del episodio 73 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
5/4/2025
Por fin una multa de verdad al sector inmobiliario
Editorial del episodio 72 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
29/3/2025
Así lanzan la caña las eléctricas acusando de fraude a los usuarios
Editorial del episodio 71 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
22/3/2025
¿Eres consciente del fraude del menudeo?
Editorial del episodio 70 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
15/3/2025
Caso Magrudis: nadie ha aprendido la lección
Editorial del episodio 69 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
8/3/2025
El odio de los salvapatrias
Editorial del episodio 68 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
22/2/2025
¿Por qué tenemos que pagar hasta siete veces más de lo que cobran los agricultores por los productos del campo?
Editorial del episodio 67 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
15/2/2025
¿El fin del spam telefónico?
Editorial del episodio 66 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
8/2/2025
Transparencia: estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones en 2024
Las cuotas de los socios representaron casi el doble que las cantidades recibidas de entidades públicas. Nuestro código ético establece la renuncia a recibir dinero de empresas privadas.
5/2/2025
"Loco comunista"
Editorial del episodio 65 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
1/2/2025
Por qué es un error marcharnos de Twitter/X
Editorial del episodio 64 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
24/1/2025
Vuelven a incumplirse los protocolos ante intoxicaciones alimentarias
Editorial del episodio 63 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
17/1/2025
A Elon Musk no le pueden salir gratis las estafas publicitarias
Editorial del episodio 62 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
10/1/2025
¿Una ley antibulos? No nos vengamos tan arriba
Editorial del episodio 61 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
20/12/2024
Si nadie mira, nadie multa
Editorial del episodio 60 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
13/12/2024
¿Tú también te apuntas a la orgía?
Editorial del episodio 59 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
6/12/2024
Guerra judicial contra los mercenarios de la desinformación
Editorial del episodio 58 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
29/11/2024
Esto no es otra broma: multazo de 179 millones de euros a las aerolíneas
Editorial del episodio 57 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
22/11/2024
Todos somos necesarios en la guerra contra los bulos
Editorial del episodio 56 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
15/11/2024
El carnaval de las mentiras
Editorial del episodio 55 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
8/11/2024
Dar la talla cuando ya no haya cámaras
Editorial del episodio 54 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
1/11/2024
Por muchos bulos y odio que siembren, no van a lograr callarnos
Editorial del episodio 53 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
25/10/2024
El último éxito de Pablo Motos ha llegado con bronca, pero sin Broncano
Editorial del episodio 52 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
11/10/2024
Los supermercados nos engañan con falsos descuentos
Editorial del episodio 51 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
4/10/2024
Adiós a la bajada del IVA, la medida para no molestar
El 1 de octubre el IVA comienza a subir en los alimentos afectados por la rebaja. Una medida absolutamente descafeinada que el Gobierno ni siquiera ha querido vigilar.
30/9/2024
Se le acabó la fiesta
Editorial del episodio 50 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
27/9/2024
PP, Vox y Junts, unidos para evitar que baje el precio de la vivienda
Editorial del episodio 49 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
20/9/2024
Unámonos para cambiar las cosas
Editorial del episodio 48 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
13/9/2024
Frente al odio, me quedo con tu grandeza
Editorial del episodio 47 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
5/7/2024
Abusos en festivales: permisividad absoluta
No paramos de denunciar una larga lista de irregularidades y las administraciones competentes no paran de demostrar que son unas absolutas incompetentes porque no hacen nada o imponen multas ridículas.
28/6/2024
Los fraudes en rebajas campan a sus anchas ante la falta de controles
Editorial del episodio 46 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
28/6/2024
Aquí manda Mercadona
Editorial del episodio 45 de En Ocasiones Veo Fraudes, el pódcast de FACUA.
21/6/2024
Así nos enfrentamos al sindicato del bulo
Editorial del episodio 44 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
14/6/2024
Tras lograr una multa de más de 150 millones al sector aéreo, todavía hay quien pregunta para qué sirve FACUA
Editorial del episodio 43 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
7/6/2024
El multicondenado Javier Negre bate un nuevo récord judicial
Editorial del episodio 42 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
31/5/2024
¿Nadie piensa hacer nada ante los incumplimientos de la ley de vivienda?
Editorial del episodio 41 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
24/5/2024
Quiebra otra multinacional envuelta en irregularidades ante las que nadie hizo nada
Editorial del episodio 40 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
17/5/2024
El vídeo que Javier Negre ya no quiere que veas
Editorial del episodio 39 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes
10/5/2024
Guerra contra los bulos: paremos el ventilador de mierda
Editorial del episodio 38 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
3/5/2024
De izquierda a derecha, Luis Pineda, Eduardo Inda y Javier Negre.
Hasta la fecha he logrado 21 sentencias favorables en el marco de 12 causas judiciales. Pero mi reputación no la han salvado esas sentencias, sino la gente que ha señalado a los que se dedicaban a difamarme.
30/4/2024
Consulta sobre la Feria de Sevilla: el alcalde ha faltado al respeto a miles de sevillanos
26/4/2024
Transparencia: estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones en 2023
2,3 millones de euros de las cuotas de los socios y 1,4 millones de subvenciones y convenios con entidades públicas. Nuestro código ético establece la renuncia a recibir dinero de empresas privadas.
29/2/2024
Que se pongan a la cola
Editorial del episodio 37 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
19/1/2024
Una app para defender a los consumidores
Un asistente de inteligencia artificial da respuesta a sus dudas. Y si quieres recibir alertas sobre informaciones que nos afectan como consumidores, puedes suscribirte a los temas que más te interesen.
29/12/2023
La mano que firma el contrato
Editorial del episodio 35 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
22/12/2023
Caso Iberdrola: visto para sentencia
Editorial del episodio 33 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.
1/12/2023
La OCU lleva una década cobrando comisiones de energéticas
Las asociaciones de consumidores no podemos ser comisionistas de empresas ni dedicarnos a publicitar sus ofertas con la excusa de que logramos negociar los mejores precios.
30/11/2023
Luchemos contra el spam telefónico
El altísimo índice de incumplimientos de la prohibición de las llamadas comerciales no autorizadas debe llevarnos a los consumidores a tomarnos en serio que solo con denuncias podremos ponerles freno.
5/10/2023
¿De verdad alguien cree que ha llegado el fin del spam telefónico?
Si los consumidores no denunciamos las llamadas comerciales molestas para que multen a las empresas responsables, estos abusos seguirán produciéndose.
30/6/2023
Decepcionante ley de atención al cliente
Consumo ha optado por no atender nuestras reivindicaciones y aprobar cualquier cosa, una norma que no molestase demasiado a las grandes empresas, pero que le sirviese para apuntarse una ley en el currículum.
27/4/2023
Imagen: Kevin Malik (Pexels).
Los ministros socialistas han decidido su relato y no están dispuestos a permitir que la cruda realidad se lo desbarate. En España hay mucha competencia, ya podemos comprar más barato y todo dios cumple la ley.
24/2/2023
La factura más cara de la historia
El usuario medio pagará en 2022 un 38% más que el año anterior por sus recibos de la luz. Las medidas del Gobierno siguen siendo insuficientes.
30/12/2022
Autostop en tacones
La reacción de Enerplus a la denuncia de FACUA por publicidad sexista ha sido anunciar otra denuncia contra la asociación.
30/11/2022
¿Y si te cobran el tope al gas ilegalmente?
Revisa tu factura, porque si tienes una tarifa de mercado libre, solo pueden aplicarte la compensación por la excepción ibérica si firmaste o renovaste tu contrato a partir del 26 de abril de 2022.
30/9/2022
‘Caso Magrudis’: que la historia no se repita
Una inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla irá a juicio junto a los responsables de la marca de productos cárnicos La Mechá. Pero tres años después del escándalo, nadie ha hecho los deberes.
30/6/2022
El premeditado fracaso del bono social
Los 5 millones de familias que tendrían estos descuentos cuando se lanzaron en 2009 se han quedado en solo 1,3.
29/4/2022
Garzón y Calviño se desentienden de los abusos de la banca
FACUA ha tenido que interponer una denuncia contra España ante la Comisión Europea por la no aplicación de la directiva que regula las cuentas de pago básicas.
25/2/2022
El Gobierno incumple su promesa con la luz
La factura eléctrica del usuario medio con la tarifa semirregulada PVPC ha subido en 2021 más de un 20% con respecto al último año que gobernó Mariano Rajoy, 2018.
30/12/2021
Otro parche en el bono social
El Gobierno sigue sin emprender una reforma de envergadura. La última medida, que amplía los descuentos durante cinco meses, sigue excluyendo a un altísimo porcentaje de familias con dificultades económicas.
29/10/2021
Atención al cliente de pago: ¿Nadie actúa?
Nueve meses después de los cambios legales que pretendían acabar con el fraude de los 902, las multas brillan por su ausencia y el ministro de Consumo ni siquiera señala a las empresas que se saltan la ley.
11/8/2021
El junio más caro de la historia
El Gobierno tiene que sacar a la nuclear y la hidroeléctrica de la subasta del mercado mayorista eléctrico. Hacen falta reformas de calado para poner freno a la especulación del oligopolio.
30/6/2021
Tarifazo histórico
El Gobierno sigue sin cumplir la mayor parte de los compromisos que asumió al inicio de legislatura para reducir la factura de la luz.
30/4/2021
Transparencia: estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones territoriales en 2020
El número de socios creció en un 7,7%. Nuestro código ético establece la renuncia a recibir dinero de empresas privadas y partidos políticos.
26/2/2021
Famosos e influencers: si no avisáis cuando hacéis #publi, os pueden (y deben) multar
La ley considera engañosa la publicidad encubierta y obliga a identificar claramente cualquier comunicación pagada destinada a promocionar productos y servicios.
26/2/2021
El año que vivimos peligrosamente
2020 ha sido un año en el que todos nos hemos tenido que enfrentar a las dificultades que ha suscitado la pandemia. En FACUA hemos hecho todo lo posible por dar la talla en la defensa de los consumidores.
30/12/2020
Cláusula suelo: sin noticias de sanción
En los casos en que las entidades aceptan devolver dinero, las cantidades suelen ser inferiores a las que los afectados tienen derecho.
30/10/2020
Ojo con los ganchos de las eléctricas
La gran mayoría de usuarios no nos paramos a analizar qué hay detrás de cada oferta ni comparamos las tarifas con el semirregulado PVPC.
31/7/2020
Cumplimos 200 números
Nacida en 1984, la revista 'Consumerismo' es una de las más antiguas publicaciones en español dedicadas a la defensa de los consumidores.
31/7/2020
«Y como me entere yo que sales, que voy a por ti»
Tras la campaña de MásMóvil con la que Resines nos machaca a todas horas se esconde una argucia que expone a trabajadores y usuarios al riesgo de propagación del Covid-19. Y no es la única compañía que lo hace.
9/4/2020
Ausbanc, Ucauce, Adicae y el karma
Tras más de una veintena de condenas por abusos laborales, la UDEF acusa ahora a Adicae de inflar sus cifras de socios para obtener cientos de miles de euros en subvenciones "de forma fraudulenta".
27/2/2020
¿Un Ministerio para protegernos a todos?
Hay 19 autoridades con competencias sancionadoras ante las prácticas que vulneran las leyes de consumo. Tantas como los anillos de poder. Pero no existe una autoridad que acumule los poderes de todas las demás.
31/1/2020
Transparencia: Estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones territoriales en 2019
No aceptan dinero de empresas privadas ni partidos políticos. Las cuotas ordinarias de los socios fueron 2.061.107 euros, más del doble del 1.003.049 euros de subvenciones y convenios con entidades públicas.
31/1/2020
¿Pagas las palomitas a precio de oro?
Las empresas dedicadas a la exhibición cinematográfica han tomado por costumbre prohibir el acceso con alimentos adquiridos en el exterior con el objetivo de aumentar sus beneficios a costa de los espectadores.
27/12/2019
¿Quién frena el Black Fraude?
29/11/2019
Control alimentario: transparencia cero
El caso Magrudis ha vuelto a poner de manifiesto la falta de transparencia y las enormes carencias en los protocolos de inspección, que hacen necesarios cambios urgentes en la normativa.
2/10/2019
Las 10 ‘fake news’ más hilarantes sobre FACUA
Orquestadas por Luis Pineda, Eduardo Inda y otros 'grandes' del periodismo.
28/6/2019
Reclama como puedas
¿Por qué tenemos que reclamar las compensaciones por las cancelaciones y retrasos de las aerolíneas? Tienen nuestros datos. Saben dónde ingresar el dinero. Pero la ley no les obliga a hacerlo automáticamente.
25/4/2019
El Consejo de Consumidores y Usuarios, la eterna cortina de humo
El escándalo en la elección de su penúltimo presidente ha sido uno de los episodios más bochornosos ocurridos en un órgano inoperante al que ningún Gobierno ha prestado la debida atención.
27/2/2019
FACUA logró las 10 mayores multas por fraudes masivos
La asociación ha elaborado un balance de las sanciones de mayor cuantía impuestas por las administraciones autonómicas de protección al consumidor en toda su historia.
28/12/2018
Renfe se queda con tu dinero
¿Por qué no abona automáticamente las indemnizaciones por retrasos? Muchos pasajeros no las reciben debido a la falta de información y a la negativa de la empresa a aceptar reclamaciones hasta pasadas 24 horas.
31/10/2018
Fraudes masivos: la historia se repite, una y otra vez
Controles escasos, abusos que cuando se detectan son ocultados y sanciones de fogueo. Una espiral con la que ningún responsable político, ni a nivel estatal ni autonómico, ha sabido o querido acabar.
27/7/2018
Baja el IVA del cine: ¿lo harán las entradas?
El impuesto pasará del 21% vigente desde 2012 al 10%.
29/6/2018
Las subidas en telecos: el peor abuso del año
Las grandes compañías vienen aplicando sucesivos incrementos en sus tarifas. No hay competencia real en un sector dominado por un oligopolio.
30/4/2018
Roaming fuera de la UE: Límite 60 euros
La mayoría de facturas de infarto que reciben los usuarios tras viajar fuera de la UE son anulables.
27/2/2018
¿Trileros del agua?
Las grandes multinacionales que han visto en el agua su nuevo negocio, seguro y se han lanzado a obtener privatizaciones con la connivencia de algunos alcaldes y políticos.
27/2/2018
Sube la luz, gobiernan las eléctricas
La luz ha subido un 10,8% para el usuario medio en 2017, el año en que el Gobierno ha recortado el bono social.
29/12/2017
Seguimos reforzando nuestro compromiso de transparencia
En FACUA nos esforzamos por ser transparentes. Aquí tienes información sobre los salarios de nuestros trabajadores y los ingresos por las cuotas de socios y subvenciones públicas del último año.
11/10/2017
Fraudes masivos, multas de risa
Las autoridades de consumo responden a los macrofraudes mirando hacia otro lado o imponiendo sanciones absolutamente ridículas, saltándose la legislación que tienen la responsabilidad de aplicar.
23/8/2017
¿Intentar sobornarnos? Sois patéticos
2/6/2017
Difamadores, SA
Para actuar ante difamaciones en las redes no hace falta otra ley. Quien la pide sólo busca limitar la libertad de expresión. Eso sí, necesitamos jueces que conozcan los medios digitales y sentencias justas.
7/4/2017
#Stop902: acabemos con el maldito prefijo
Ante la pasividad de las autoridades competentes, sólo los consumidores lograremos poner fin al fraude de los 902 si nos movilizamos y denunciamos a las empresas que utilizan estas líneas.
8/3/2017
Cláusulas suelo y gobiernos títeres
Los gobiernos de Zapatero y Rajoy se desentendieron del asunto y las comunidades autónomas han optado por no imponer a la banca las multas que establece la legislación ante fraudes masivos.
23/12/2016
Zetta: algo huele a bellota quemada en esta historia
Tras estallar el fraude del falso "móvil extremeño", el presidente de la Junta defiende a sus 'creadores' diciendo que son "jóvenes en un mundo nuevo".
28/10/2016
Trailers que engañan: ¿motivo de denuncia?
¿Es denunciable que una película omita escenas utilizadas como reclamo en los trailers o que sus supuestos protagonistas no lleguen ni a la categoría de secundarios?
16/8/2016
Apaguemos la oscuridad
La política es demasiado importante como para vivir ajenos a ella. Este 26 de junio tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Pero después, deberemos permanecer vigilantes.
3/6/2016
Adiós papel: nace Consumerismo digital
Tras treinta y dos años de andadura, la revista de FACUA comienza una nueva etapa online.
5/4/2016