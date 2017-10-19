DADES PUBLICADES PEL CGPJ
FACUA alerta de l'alt nombre de desnonaments a Espanya durant el segon trimestre de 2017: 185 al dia
L'associació exigeix un parc públic d'habitatges de lloguer per a persones amb escassos recursos i mesures que garanteixin el reallotjament i impedeixin als bancs mantenir un parc de cases buides sense justificació.
FACUA.org
España-19/10/2017
FACUA-Consumidors en Acció adverteix l’elevada xifra de desnonaments que se segueixen executant a Espanya i alerta que aquests no poden conculcar drets. Durant el segon trimestre de l’any, el nombre de desnonaments practicats a Espanya va ser de 16.859 (més de 185 cada dia), segons dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Es tracta d’una xifra similar a la que es va produir en els primers tres mesos de 2017.
L’associació reclama un parc d’habitatges públics de lloguer que permeti allotjar les persones amb menys ingressos i denuncia que el mercat privat de lloguers és insuficient, a més d’altament especulatiu.
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