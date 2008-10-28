Consumidores en acción
Boletín número 1
28/10/2008
El secretario de Estado de Economía anuncia que el Gobierno avalará a la banca con otros 100.000 millones en 2009
Las televisiones incumplieron las recomendaciones del Consejo Audiovisual de Cataluña sobre el accidente de Barajas
Sanidad anuncia una "propuesta estratégica" para mejorar la atención al paciente drogodependiente en el Sistema Nacional de Salud
El Senado insta al Gobierno a pactar con la industria la eliminación o reducción de las grasas 'trans'
FACUA logra que Telefónica devuelva a un usuario 41 mensualidades que le siguió cobrando tras pedir la baja del alquiler del teléfono
FACUA lanza el nuevo diario digital 'Consumidores en Acción'
FACUA
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