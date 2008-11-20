Consumidores en acción
Boletín número 18
20/11/2008
El precio medio de una entrada de cine es de 5,75 euros, un 6,3% más que el año pasado
La tarifa social eléctrica sólo ha recibido unas 40.000 solicitudes desde su creación
FACUA critica la excesiva subida del taxi anunciada por el Ayuntamiento de Madrid
FACUA Cádiz pide al Ayuntamiento que garantice el cumplimiento de las normas para realizar obras en el casco histórico
FACUA presenta su página 'web' en italiano
FACUA Cádiz consigue que la propietaria de una finca en condiciones infrahumanas desde 2003 se comprometa a su arreglo
FACUA
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