Consumidores en acción

Boletín número 18
20/11/2008

El precio medio de una entrada de cine es de 5,75 euros, un 6,3% más que el año pasado

La tarifa social eléctrica sólo ha recibido unas 40.000 solicitudes desde su creación

FACUA critica la excesiva subida del taxi anunciada por el Ayuntamiento de Madrid

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FACUA presenta su página 'web' en italiano

FACUA Cádiz consigue que la propietaria de una finca en condiciones infrahumanas desde 2003 se comprometa a su arreglo

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