Consumidores en acción
Boletín número 2
29/10/2008
Qantas pagará en Australia una multa de diez millones por pactar precios en el transporte de carga
Solbes anuncia que el Gobierno ampliará dos años las cuentas ahorro-vivienda, pero con las mismas deducciones
Wal-Mart retira de sus estanterías en China una marca de huevos en la que se ha detectado melamina
FACUA Málaga rechaza las propuestas de subidas por encima del IPC de los impuestos, tasas y precios públicos
FACUA
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