Consumidores en acción

Boletín número 2
29/10/2008

Qantas pagará en Australia una multa de diez millones por pactar precios en el transporte de carga

Solbes anuncia que el Gobierno ampliará dos años las cuentas ahorro-vivienda, pero con las mismas deducciones

Wal-Mart retira de sus estanterías en China una marca de huevos en la que se ha detectado melamina

FACUA Málaga rechaza las propuestas de subidas por encima del IPC de los impuestos, tasas y precios públicos

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