Consumidores en acción
Boletín número 24
28/11/2008
Al menos 28 niños mueren en Nigeria con síntomas de envenenamiento tras tomar un jarabe infantil
La Comisión Nacional de la Competencia cuestiona el requisito impuesto a Telefónica para lanzar su oferta de fibra óptica
La Comisión Europea insta a España a cumplir la normativa sobre tratamiento de aguas residuales
FACUA lamenta que Bruselas haya tenido que llevar a España al TUE ante su permisividad con las irregularidades de las televisiones
Bruselas lleva a España ante el TUE por discriminar fiscalmente a los fondos de pensiones extranjeros
La Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia por rebasar el límite de publicidad en televisión
Enviar un SMS en España será más caro que hacerlo en 'roaming' desde otro país de la UE
FACUA
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