Consumidores en acción

Boletín número 24
28/11/2008

Al menos 28 niños mueren en Nigeria con síntomas de envenenamiento tras tomar un jarabe infantil

La Comisión Nacional de la Competencia cuestiona el requisito impuesto a Telefónica para lanzar su oferta de fibra óptica

La Comisión Europea insta a España a cumplir la normativa sobre tratamiento de aguas residuales

FACUA lamenta que Bruselas haya tenido que llevar a España al TUE ante su permisividad con las irregularidades de las televisiones

Bruselas lleva a España ante el TUE por discriminar fiscalmente a los fondos de pensiones extranjeros

La Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia por rebasar el límite de publicidad en televisión

Enviar un SMS en España será más caro que hacerlo en 'roaming' desde otro país de la UE

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