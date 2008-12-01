Consumidores en acción
Boletín número 25
01/12/2008
FACUA pide la retirada del mercado de un chicle "para niños" cuyo consumo sólo está indicado para adultos
El investigador del CSIC Antonio Lafuente alerta del ansia por "patentar la naturaleza"
Llamada a revisión del Opel Vivaro por un defecto en el freno de mano
FACUA ve ilegal la pretensión de convertir a los ISP en los policías y jueces de la Red para evitar el acceso a obras protegidas
Las empresas farmacéuticas acusadas por la CE de retrasar la comercialización de medicamentos genéricos
Habitat presenta concurso voluntario de acreedores con una deuda de 2.300 millones
FACUA
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