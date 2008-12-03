Consumidores en acción
Boletín número 27
03/12/2008
FACUA denuncia la facturación masiva de llamadas a líneas 905 no realizadas por los usuarios
FACUA Cádiz y Ecologistas en Acción reclaman racionalización en el uso del alumbrado navideño
La Comisión Europea advierte a las aerolíneas de que el modo de venta de billetes 'online' "no es aceptable"
La Comisión de Precios de Andalucía rechaza la propuesta de subida tarifaria en Tussam
FACUA
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