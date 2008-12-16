Consumidores en acción
Boletín número 36
16/12/2008
FACUA Málaga asesora a los consumidores sobre el modo de afrontar las compras navideñas
FACUA denuncia por engañosa la campaña navideña de Movistar
Abierto expediente sancionador por presuntos cobros extras a las emisoras de taxis de Sevilla
FACUA aconseja a los afectados por las cancelaciones en Iberia que reclamen las compensaciones que fija la normativa
FACUA Córdoba organiza el I Concurso provincial de fotografía sobre consumo y medio ambiente
FACUA
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