Consumidores en acción

Boletín número 36
16/12/2008

FACUA Málaga asesora a los consumidores sobre el modo de afrontar las compras navideñas

FACUA denuncia por engañosa la campaña navideña de Movistar

Abierto expediente sancionador por presuntos cobros extras a las emisoras de taxis de Sevilla

FACUA aconseja a los afectados por las cancelaciones en Iberia que reclamen las compensaciones que fija la normativa

FACUA Córdoba organiza el I Concurso provincial de fotografía sobre consumo y medio ambiente

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