Consumidores en acción
Boletín número 40
22/12/2008
FACUA recuerda que la venta de lotería premiada es un fraude con el que puede perderse más de la mitad del dinero
La UE aprueba una norma que reducirá casi un 75% el consumo de los aparatos en 'standby'
La Guardia Civil alerta de la posible venta de aceite de oliva contaminado en La Rioja
FACUA pide a Consumo que analice calzado de otras dos marcas al sospechar que también pueden causar irritaciones y alergias
El presidente de FACUA Cádiz se reúne con la Diputada provincial de Consumo
Telecomunicaciones regala a las telefónicas una sustanciosa subida en las tarifas de los 905
FACUA
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