Consumidores en acción
Boletín número 7
05/11/2008
FACUA Sevilla detecta diferencias de hasta el 18% en el precio de un mismo coche tras comparar en varios concesionarios
Entra en vigor el sistema único de registro de productos químicos
El precio de los limones ha crecido casi un 42% en los últimos doce meses
El consumo de alcohol, cannabis y tabaco se sitúa en los niveles más bajos desde 1997
La moratoria hipotecaria podría costar entre 100 y 400 millones de euros en avales al ICO
El Senado pide al Gobierno incluir en el baremo de discapacidades las de origen orgánico para equipararlas a las físicas
La Audiencia Nacional da vía libre a Telefónica para que despliegue su red de fibra
FACUA
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