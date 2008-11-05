Consumidores en acción

Boletín número 7
05/11/2008

FACUA Sevilla detecta diferencias de hasta el 18% en el precio de un mismo coche tras comparar en varios concesionarios

Entra en vigor el sistema único de registro de productos químicos

El precio de los limones ha crecido casi un 42% en los últimos doce meses

El consumo de alcohol, cannabis y tabaco se sitúa en los niveles más bajos desde 1997

La moratoria hipotecaria podría costar entre 100 y 400 millones de euros en avales al ICO

El Senado pide al Gobierno incluir en el baremo de discapacidades las de origen orgánico para equipararlas a las físicas

La Audiencia Nacional da vía libre a Telefónica para que despliegue su red de fibra

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