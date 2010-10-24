FACUA informa
Boletín semanal número 104
24/10/2010
FACUA Cádiz se reunirá con los afectados por los cortes en el suministro eléctrico en Puerto Serrano
El Parlamento Europeo pide la elaboración de una propuesta legislativa para la compensación de pasajeros de aerolíneas en quiebra
Tras la denuncia de FACUA, Protección de Datos abre una investigación sobre Facebook
FACUA pide a Pajín que asuma la protección de los consumidores como una política prioritaria
FACUA Andalucía edita una guía sobre el Registro Público de demandantes de Vivienda Protegida en Andalucía
FACUA pide a Protección de Datos que investigue la violación de las normas de confidencialidad de Facebook
El Defensor del Pueblo recrimina al Ayuntamiento de Sevilla que no actuase contra tres parkings denunciados por tarifas no autorizadas
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