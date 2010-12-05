FACUA informa

Boletín semanal número 110
05/12/2010

¿A qué tienes derecho y cómo reclamar ante las cancelaciones de vuelos?

FACUA valora positivamente la respuesta del Gobierno al chantaje de los controladores pero critica su papel frente a las aerolíneas

FACUA muestra su repulsa a la huelga encubierta y salvaje de controladores aéreos

FACUA critica el inicio de la política de privatizaciones en AENA

FACUA Sevilla celebra un taller formativo en el centro cívico Tejar del Mellizo

FACUA demanda una investigación sobre los empleados de entidades públicas y privadas que compraron titulaciones académicas

FACUA Andalucía presenta un calendario ecológico

FACUA Málaga organiza una conferencia sobre ‘Consumismo. Compra compulsiva y víctimas’

FACUA Sevilla celebra un taller formativo en el centro cívico Las Columnas

Condenan al BBVA a devolver 1.900 euros que un club de alterne cargó en su tarjeta a un usuario que sólo tomó una copa

La Audiencia Nacional confirma la expulsión de Ausbanc del registro de asociaciones de consumidores del INC

Ejercicio en la tercera edad

FACUA Córdoba se reúne con el Secretario General del PSOE en Córdoba y candidato a la alcaldía

FACUA Córdoba presenta la tercera edición del Concurso Provincial de Fotografía

FACUA denuncia a una empresa que promete curar el sida y el cáncer con un método milagroso basado en el magnetismo

FACUA Sevilla celebra un taller formativo en el centro cívico Torre del Agua

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