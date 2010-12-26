FACUA informa
Boletín semanal número 113
26/12/2010
La ausencia de inspecciones puede provocar que Sevilla sea una de las capitales con más incumplimientos de la nueva Ley del tabaco
Una subida de la luz del 10% encarecería más de 60 euros anuales el recibo del usuario medio
Italia actúa contra el fraude de las Power Balance con una multa veintitrés veces superior a la impuesta en España
Tras las denuncias de FACUA, Industria ordena la clausura de la línea 807 de Iberia
¿Cómo puede actuarse ante irregularidades en participaciones de Lotería premiadas?
El Congreso tumba la 'Ley Sinde' (de momento)
FACUA Córdoba denuncia a los establecimientos instalados en la Feria Outlet
Más de 5.000 internautas se suman en 24 horas al manifiesto de FACUA contra la 'Ley Sinde'
Graves irregularidades en las subvenciones de la Junta de Andalucía para beneficiar a la asociación de consumidores del PSOE
FACUA envía a los grupos parlamentarios 30.000 firmas contra la 'Ley Sinde'
FACUA Málaga ha impartido seis charlas sobre 'Educación ambiental y reciclado'
Las autoridades de Consumo ordenan la retirada o prohíben la importación de ocho modelos de guirnaldas luminosas
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