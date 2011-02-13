FACUA informa
Boletín semanal número 120
13/02/2011
FACUA Málaga y la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña firman un convenio de colaboración
FACUA denuncia a establecimientos de Inditex y Pimkie por seguir anunciando rebajas en contra de la legislación comercial
Telecomunicaciones, banca y seguros, sectores más denunciados por los consumidores andaluces en FACUA en 2010
"Llévate 2.000 euros gratis para gastar en Alcampo" Un fraude de Club Zed que hincha en hasta 35,50 euros la factura mensual del móvil
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio