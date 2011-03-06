FACUA informa
Boletín semanal número 123
06/03/2011
Yoigo, primera compañía multada por quedarse con el saldo de los usuarios de prepago que no realizan recargas
FACUA Catalunya denuncia a seis compañías energéticas y de telecomunicaciones por no ofrecer teléfonos gratuitos de atención al cliente
FACUA pide que las portabilidades se completen en dos días e indemnizaciones para los usuarios que sufran problemas
FACUA Andalucía firma un convenio de colaboración con Mercadona
FACUA critica que el comunicado de Sanidad salga veinticinco días después de la retirada del lote de Blemil Plus Forte 1
FACUA Andalucía realiza un CD interactivo en materia medioambiental
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