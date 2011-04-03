FACUA informa
Boletín semanal número 127
03/04/2011
FACUA Andalucía detecta un muy elevado índice de cumplimiento de la Ley del tabaco
FACUA Andalucía denuncia a las eléctricas por el cobro de consumos no realizados en las facturas con lecturas estimadas
FACUA Sevilla reabre en abril su oficina de atención al inmigrante
FACUA Jaén imparte una jornada formativa sobre el sector eléctrico
Euro 6000, multada por prometer falsos descuentos en las compras en El Corte Inglés
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