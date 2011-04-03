FACUA informa

Boletín semanal número 127
03/04/2011

FACUA Andalucía detecta un muy elevado índice de cumplimiento de la Ley del tabaco

FACUA Andalucía denuncia a las eléctricas por el cobro de consumos no realizados en las facturas con lecturas estimadas

FACUA Sevilla reabre en abril su oficina de atención al inmigrante

FACUA Jaén imparte una jornada formativa sobre el sector eléctrico

Euro 6000, multada por prometer falsos descuentos en las compras en El Corte Inglés

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos