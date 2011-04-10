FACUA informa
Boletín semanal número 128
10/04/2011
FACUA celebra su 7ª Asamblea General
FACUA, satisfecha por la rescisión del contrato de Correos con la empresa de gestión aduanera SpeedTrans
Un café cuesta una media de 1,17 euros y una caña de cerveza 1,49 en las ocho capitales andaluzas
Tomarse un café cuesta una media de 1,18 euros y una caña de cerveza 1,46
FACUA Málaga pide precaución ante la visita de instaladores de gas butano no solicitados
El Gobierno cede a las presiones de la banca y la excluye de la Ley de Servicios de Atención al Cliente
FACUA denuncia a Ryanair por imponer una comisión a cada billete a cambio de cumplir la legislación europea
El Hospital de San Rafael reclama casi 6.000 euros a una socia de FACUA Cádiz por unos servicios recibidos tras el parto
Uno de cada tres bares y cafeterías encuestados por FACUA no cuenta con listas de precios visibles para los consumidores
FACUA colabora con el IDAE en una campaña sobre uso racional de energía
FACUA Andalucía aplaude el compromiso de PSOE, UPyD, PA e IU por una gestión pública del agua
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