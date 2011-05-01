FACUA informa
Boletín semanal número 131
01/05/2011
FACUA aconseja a los usuarios de PlayStation Network que anulen sus tarjetas bancarias
El Gobierno librará de la Ley de Servicios de Atención al Cliente a empresas con millones de usuarios
FACUA y Gas Natural Fenosa firman un convenio de colaboración
FACUA considera una grave irresponsabilidad que Sony tardase casi una semana en avisar del agujero de seguridad
El PSOE incumple sus compromisos y excluye a las organizaciones de consumidores en la reordenación del sector público andaluz
FACUA advierte de posibles fraudes en la venta de entradas por Internet de los partidos entre el Real Madrid y el Barcelona
FACUA pide a Protección de Datos que abra una investigación a Sony por el agujero de seguridad en PlayStation Network
Organizaciones sociales andaluzas presentan el manifiesto 'Compromiso social para el progreso'
Ordenan la retirada del mercado de ocho cargadores de móviles por riesgos eléctricos
FACUA Córdoba imparte actividades formativas dirigidas a inmigrantes
Tras la Semana Santa, llegan las reclamaciones por problemas con agencias de viajes, hoteles y aerolíneas
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