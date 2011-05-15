FACUA informa

Boletín semanal número 133
15/05/2011

FACUA muestra su satisfacción por la sanción a las eléctricas y pide más controles al oligopolio

FACUA interviene en el XV Simposium Científico Técnico de Expoliva

FACUA en el foro de debate 'Hablemos de Europa' de El Correo de Andalucía

FACUA demanda que los consumidores participen en los consejos de administración de las empresas municipales

Asesoramiento a los afectados por el terremoto de Lorca

Encuentro entre FACUA Cádiz y la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Algeciras

FACUA pide a Protección de Datos que abra una investigación por el agujero de seguridad en Facebook

FACUA Sevilla demanda la participación de los consumidores en los consejos de administración de todas las empresas municipales

FACUA apoya la medida del Gobierno para que los envases vuelvan a ser de pago y retornables

FACUA Cádiz muestra sorpresa e indignación ante el contenido del programa del Partido Popular en materia de participación

FACUA Sevilla demanda al Ayuntamiento que inicie la retirada de la licencia a la caseta que expulsó a una pareja de gays

FACUA considera que el chantaje de Ryanair es consecuencia de la tibieza del Gobierno y las CCAA ante sus continuos fraudes

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