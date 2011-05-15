FACUA informa
Boletín semanal número 133
15/05/2011
FACUA muestra su satisfacción por la sanción a las eléctricas y pide más controles al oligopolio
FACUA interviene en el XV Simposium Científico Técnico de Expoliva
FACUA en el foro de debate 'Hablemos de Europa' de El Correo de Andaluc�ía
FACUA demanda que los consumidores participen en los consejos de administración de las empresas municipales
Asesoramiento a los afectados por el terremoto de Lorca
Encuentro entre FACUA Cádiz y la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Algeciras
FACUA pide a Protección de Datos que abra una investigación por el agujero de seguridad en Facebook
FACUA Sevilla demanda la participación de los consumidores en los consejos de administración de todas las empresas municipales
FACUA apoya la medida del Gobierno para que los envases vuelvan a ser de pago y retornables
FACUA Cádiz muestra sorpresa e indignación ante el contenido del programa del Partido Popular en materia de participación
FACUA Sevilla demanda al Ayuntamiento que inicie la retirada de la licencia a la caseta que expulsó a una pareja de gays
FACUA considera que el chantaje de Ryanair es consecuencia de la tibieza del Gobierno y las CCAA ante sus continuos fraudes
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