FACUA informa
Boletín semanal número 134
22/05/2011
FACUA Córdoba alerta de estafas ante la visita de instaladores fraudulentos
FACUA aplaude las movilizaciones del Movimiento 15M
FACUA pide a Protección de Datos que investigue a Google por los problemas de privacidad en Android
FACUA hace un llamamiento a la participación en las elecciones del 22 de mayo
FACUA Cádiz solicita a la Alcaldesa que confirme o desmienta las afirmaciones efectuadas por su Letrado
FACUA Málaga asesora a los afectados por la avería en la central telefónica de Huelin
FACUA traslada a las comunidades autónomas 825 nuevas denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco
FACUA Cádiz manifiesta su apoyo a las reivindicaciones del movimiento vecinal de la capital gaditana
FACUA Andalucía participa en la Jornada de acogida a los nuevos especialistas en la formación del MIR en el Hospital gaditano Puerta del Mar
Aprobar el carné de conducir B a la primera cuesta de media 828 euros
Un joven estafa 670.000 euros con teléfonos 807 y falsas ofertas de empleo
FACUA inicia su 5ª Encuesta nacional sobre la calidad de las compañías de telecomunicaciones móviles
FACUA demanda a Sanidad que prohíba la venta de todos los cigarrillos electrónicos si no demuestran su eficacia
Sólo tres de las suministradoras de agua de las capitales andaluzas usan teléfonos gratuitos para la atención al cliente
Una de cada cuatro suministradoras de agua obligan a llamar a líneas 902 para la atención al usuario
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