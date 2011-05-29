FACUA informa
Boletín semanal número 135
29/05/2011
FACUA pide la máxima transparencia e información sobre el caso de pepinos contaminados con 'E.coli'
Aprobado el plan de liquidación de Afinsa
FACUA Córdoba califica de poco serias las declaraciones realizadas por la delegada de Salud y Consumo del Ayuntamiento
Subir y bajar escaleras: un ejercicio muy saludable
FACUA halla diferencias de hasta un 38% en el precio que pagan por las joyas los establecimientos de compra de oro
FACUA supera los 5.000 seguidores en Twitter
FACUA considera una nueva tomadura de pelo la propuesta de Ruiz-Mateos de pago a sus inversores
Las aerolíneas deben prestar asistencia además de devolver el importe de los billetes ante cancelaciones por la nube volcánica
FACUA pide a Protección de Datos que inicie una investigación por el fallo de seguridad en WhatsApp
FACUA Córdoba denuncia ante el Ayuntamiento irregularidades en casetas y puestos de la Feria
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio