FACUA informa

Boletín semanal número 151
18/09/2011

La Defensora del Pueblo archiva la denuncia de FACUA Cádiz contra la Dirección General de Tráfico

FACUA logra la retirada de una campaña que podía incitar a las menores a operarse el pecho

La actual distribuidora de Aloe Arborescens anuncia que deja de comercializarlo y asegura que es ajena a su publicidad fraudulenta

FACUA detecta casi una treintena de blogs donde se promueven y fomentan los trastornos alimenticios

Las enfermedades no transmisibles causan la muerte de treinta y seis millones de personas al año

FACUA Cádiz denuncia la falta de planificación en las decisiones que adopta el Ayuntamiento de Cádiz en materia de movilidad

FACUA denuncia la venta fraudulenta de un producto que dice curar el cáncer y el sida

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos