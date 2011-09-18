FACUA informa
Boletín semanal número 151
18/09/2011
La Defensora del Pueblo archiva la denuncia de FACUA Cádiz contra la Dirección General de Tráfico
FACUA logra la retirada de una campaña que podía incitar a las menores a operarse el pecho
La actual distribuidora de Aloe Arborescens anuncia que deja de comercializarlo y asegura que es ajena a su publicidad fraudulenta
FACUA detecta casi una treintena de blogs donde se promueven y fomentan los trastornos alimenticios
Las enfermedades no transmisibles causan la muerte de treinta y seis millones de personas al año
FACUA Cádiz denuncia la falta de planificación en las decisiones que adopta el Ayuntamiento de Cádiz en materia de movilidad
FACUA denuncia la venta fraudulenta de un producto que dice curar el cáncer y el sida
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