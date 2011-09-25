FACUA informa
Boletín semanal número 152
25/09/2011
La Agencia de Protección de Datos inicia un expediente sancionador contra Fracciona
Vodafone, obligada a devolver 4.027 euros facturados a un usuario por no informarle correctamente sobre sus tarifas de 'roaming' de Internet
FACUA Catalunya estará presente con un stand en la 16ª Mostra d’Associacions de Barcelona
Diferencias de hasta el 143% en el precio de la ITV de un turismo según la comunidad autónoma
FACUA considera un escandaloso atentado a la libertad de información el control aprobado por el Consejo de Administración de RTVE
Organizaciones sociales de Sevilla ratifican su rechazo al recorte de los derechos laborales y sociales
Iberdrola anula a un socio de Consumur más de 4.000 euros facturados tras cuatro años sin leer el contador
FACUA supera los 10.000 seguidores en Facebook
FACUA Catalunya celebra una jornada de puertas abiertas en su nueva sede barcelonesa de la calle Provença
FACUA Cádiz oferta tres plazas de voluntariado en colaboración con la Universidad de Cádiz
FACUA Madrid critica los recortes en educación y apoya las movilizaciones convocadas
FACUA recomienda reclamar a los afectados por la suspensión de la función del Circo del Sol
FACUA lamenta que la UE ceda ante las discográficas para que cobren veinte años más por obras que iban a ser de dominio público
FACUA alerta de la retirada del mercado de once secadores y planchas para el pelo
La Dirección General de Seguros resuelve favorablemente dos reclamaciones de FACUA Málaga
No es obligatorio adquirir material complementario de las editoriales en los centros que tengan implantada la gratuidad de libros de texto
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