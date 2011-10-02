FACUA informa
Boletín semanal número 153
02/10/2011
FACUA critica la brutal subida del 15,9% en el gas natural en 2011
Éxito de FACUA Catalunya en su jornada de puertas abiertas y la Muestra de Asociaciones
FACUA Catalunya critica el cierre del servicio de bicicletas públicas en Vic y Terrassa
FACUA Catalunya considera que el impago a las residencias puede perjudicar a los usuarios
Apple hace creer a sus clientes que la garantía de sus productos es de sólo un año para venderles una ampliación
Ordenan la retirada cautelar de una golosina líquida denominada Roller Crazy
FACUA Toledo recomienda reclamar cualquier incidencia con el equipaje antes de abandonar el aeropuerto
La alcaldesa gaditana impide a FACUA Cádiz intervenir en el Pleno
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