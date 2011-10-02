FACUA informa

Boletín semanal número 153
02/10/2011

FACUA critica la brutal subida del 15,9% en el gas natural en 2011

Éxito de FACUA Catalunya en su jornada de puertas abiertas y la Muestra de Asociaciones

FACUA Catalunya critica el cierre del servicio de bicicletas públicas en Vic y Terrassa

FACUA Catalunya considera que el impago a las residencias puede perjudicar a los usuarios

Apple hace creer a sus clientes que la garantía de sus productos es de sólo un año para venderles una ampliación

Ordenan la retirada cautelar de una golosina líquida denominada Roller Crazy

FACUA Toledo recomienda reclamar cualquier incidencia con el equipaje antes de abandonar el aeropuerto

La alcaldesa gaditana impide a FACUA Cádiz intervenir en el Pleno

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