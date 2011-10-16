FACUA informa
Boletín semanal número 155
16/10/2011
Seguros Santander Central Hispano devuelve a un consumidor más de 1.000 euros cobrados indebidamente
Consumur crea el RAhIpoteca, un Registro de Afectados por la Hipoteca
FACUA critica que Ryanair sea la segunda aerolínea más subvencionada pese a figurar como la más denunciada por los consumidores
FACUA Cádiz apoya las movilizaciones previstas para el sábado 15 de octubre
FACUA apoya la movilización global del 15 de octubre en contra del poder de los mercados
FACUA pide una vez más a Protección de Datos que investigue a Sony por un nuevo agujero de seguridad en PlayStation Network
FACUA Madrid rechaza la liberalización de los horarios comerciales que pretende aprobar el Gobierno de Esperanza Aguirre
FACUA demanda una reforma de la legislación de 'telecos' para que las compensaciones por averías como la de Blackberry dejen de ser ridículas
El Banco Popular devuelve un plan de pensiones tras informar que no podría tocarlo hasta jubilarse
Consumidores, sindicatos y comerciantes andaluces suscriben un manifiesto en favor de la regulación de los horarios comerciales
FACUA advierte que las compañías de móvil deben indemnizar a los usuarios por la avería de Blackberry
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