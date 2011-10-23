FACUA informa
Boletín semanal número 156
23/10/2011
FACUA Baleares y La Defensa denuncian el ataque del Govern al movimiento de consumidores de las Islas
FACUA denuncia a Movistar por publicidad engañosa de su recarga X4
FACUA Catalunya aborda el consumo responsable en su primera publicación en catalán
FACUA Granada se reúne con la nueva responsable de Consumo en Diputación
Constituido el Consejo Asesor de la Fundación FACUA
La Fundación FACUA ofrece su apoyo económico a la asociación de consumidores etíope Ecopa
FACUA traslada a las comunidades autónomas 245 nuevas denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco
FACUA Toledo inaugura su nueva sede en la calle Tendillas de la capital castellanomanchega
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