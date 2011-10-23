FACUA informa

Boletín semanal número 156
23/10/2011

FACUA Baleares y La Defensa denuncian el ataque del Govern al movimiento de consumidores de las Islas

FACUA denuncia a Movistar por publicidad engañosa de su recarga X4

FACUA Catalunya aborda el consumo responsable en su primera publicación en catalán

FACUA Granada se reúne con la nueva responsable de Consumo en Diputación

Constituido el Consejo Asesor de la Fundación FACUA

La Fundación FACUA ofrece su apoyo económico a la asociación de consumidores etíope Ecopa

FACUA traslada a las comunidades autónomas 245 nuevas denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco

FACUA Toledo inaugura su nueva sede en la calle Tendillas de la capital castellanomanchega

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