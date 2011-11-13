FACUA informa
Boletín semanal número 159
13/11/2011
FACUA edita una guía para conocer qué es el 'spam' y cómo enfrentarse a él
Griñán se compromete a firmar un Pacto por la protección de los consumidores en Andalucía
FACUA elabora un folleto informativo para fomentar el consumo responsable de bolsas de plástico
FACUA Andalucía imparte en Jaén dos talleres para fomentar la actividad física en el día a día
FACUA Andalucía desarrolla un taller en Sevilla para impulsar la realización de ejercicio físico en el quehacer diario
El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía se reúne con el presidente de la Junta
Dos de cada diez consumidores han sido víctimas de 'spam' telefónico en las últimas 24 horas
El Servicio Andaluz de Salud indemniza con 11.000 euros a una socia de FACUA
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