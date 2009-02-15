FACUA informa

Boletín semanal número 16
15/02/2009

Competencia investiga a emisoras de taxis de Córdoba y Sevilla por las 'listas negras' denunciadas por FACUA y hoteles

FACUA Andalucía y Fandabus firman un convenio de colaboración

La Junta de Andalucía exigirá a Endesa la devolución de oficio a los usuarios afectados por los excesos de facturación

FACUA Málaga firma un convenio de colaboración con el Colegio de Médicos de la provincia

FACUA Córdoba, Emacsa y la Fundación Cajasur firman un convenio de colaboración

FACUA Andalucía y el Consejo Andaluz de Médicos firman un convenio de colaboración

Más de 55.000 usuarios utilizaron el simulador de FACUA para verificar las facturas eléctricas el día de su lanzamiento

FACUA lanza una aplicación para que los usuarios puedan conocer si las eléctricas les han cobrado de más

FACUA Córdoba pide a Urbanismo que sancione a Ferrovial Agromán

FACUA Cádiz atendió más de 1.100 consultas y casi 200 reclamaciones durante 2008

Las telecomunicaciones, a la cabeza de las denuncias y consultas en el Campo de Gibraltar

El sector de las telecomunicaciones, el más reclamado en la Bahía de Cádiz y la Comarca de la Janda

El PP pide que el ministro de Industria comparezca en el Congreso para explicar las irregularidades en las facturas de la luz

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