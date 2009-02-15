FACUA informa
Boletín semanal número 16
15/02/2009
Competencia investiga a emisoras de taxis de Córdoba y Sevilla por las 'listas negras' denunciadas por FACUA y hoteles
FACUA Andalucía y Fandabus firman un convenio de colaboración
La Junta de Andalucía exigirá a Endesa la devolución de oficio a los usuarios afectados por los excesos de facturación
FACUA Málaga firma un convenio de colaboración con el Colegio de Médicos de la provincia
FACUA Córdoba, Emacsa y la Fundación Cajasur firman un convenio de colaboración
FACUA Andalucía y el Consejo Andaluz de Médicos firman un convenio de colaboración
Más de 55.000 usuarios utilizaron el simulador de FACUA para verificar las facturas eléctricas el día de su lanzamiento
FACUA lanza una aplicación para que los usuarios puedan conocer si las eléctricas les han cobrado de más
FACUA Córdoba pide a Urbanismo que sancione a Ferrovial Agromán
FACUA Cádiz atendió más de 1.100 consultas y casi 200 reclamaciones durante 2008
Las telecomunicaciones, a la cabeza de las denuncias y consultas en el Campo de Gibraltar
El sector de las telecomunicaciones, el más reclamado en la Bahía de Cádiz y la Comarca de la Janda
El PP pide que el ministro de Industria comparezca en el Congreso para explicar las irregularidades en las facturas de la luz
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