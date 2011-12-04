FACUA informa
Boletín semanal número 162
04/12/2011
FACUA pide a Rajoy un debate sobre la propiedad intelectual después de que el último Consejo de Ministros no apruebe la Ley Sinde
FACUA considera indignante el debate interesado y malintencionado sobre la sostenibilidad del sistema sanitario
FACUA Córdoba recuerda que las participaciones de Lotería de Navidad de 2011 caducan a los tres meses del sorteo
FACUA denuncia a Ryanair por vender relojes milagrosos en sus vuelos
FACUA edita un video informativo sobre el 'spam'
FACUA Andalucía desarrolla la campaña para fomentar el uso de bolsas reutilizables
La Fiscalía emprende actuaciones por falsedad en documento mercantil tras una denuncia de FACUA contra Movistar
Movistar devuelve a un socio de FACUA Córdoba 1.812 euros facturados por un servicio de SMS Premium que nunca contrató
@marianorajoy: "@facua, hay que respetar los tiempos para conocer la formación de gobierno. Gracias por su propuesta"
FACUA pide a Protección de Datos que investigue un fallo en Facebook que permite enviar mensajes en nombre de otro usuario
Tras la reclamación de FACUA, Yoigo rectifica y pospone a enero las subidas de las llamadas a líneas 901 y 902
FACUA Andalucía edita seis videos para asesorar a los consumidores en diversas materias
FACUA Cádiz y Ecologistas en Acción de Jerez reclaman racionalidad en el alumbrado extraordinario navideño
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