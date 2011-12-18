FACUA informa
Boletín semanal número 164
18/12/2011
Ryanair, distinguida en Francia por obligar a las embarazadas españolas a aportar un informe médico en inglés
FACUA considera surrealista que el Gobierno responda a los fraudes vía SMS limitándose a cerrar los números
FACUA Andalucía edita una guía sobre productos financieros
FACUA sobre la liberalización horaria en Madrid: "cerrarán pequeños comercios y no habrá más consumidores, sino los mismos gastando más"
FACUA edita un video sobre préstamos hipotecarios
FACUA pide a Consumo, Telecomunicaciones y Protección de Datos que investiguen el fraude masivo del virus de Facebook 'Sales en un vídeo'
FACUA Madrid valora negativamente la nueva subida de la tarifa de los taxis
FACUA Andalucía edita una guía bajo el título 'Responde a tu consumo'
Tres de cada diez hipotecas analizadas por FACUA ‘obligan’ a contratar productos vinculados que encarecen los préstamos
Las autoridades de Consumo ordenan retirar del mercado o prohíben la importación de 25 modelos de guirnaldas luminosas
Biovea, denunciada por FACUA por vender productos seudomilagrosos con los que asegura prevenir o tratar el cáncer y el VIH
Mariano Rajoy se compromete con FACUA a abrir un debate sobre la propiedad intelectual
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