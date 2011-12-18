FACUA informa

Boletín semanal número 164
18/12/2011

Ryanair, distinguida en Francia por obligar a las embarazadas españolas a aportar un informe médico en inglés

FACUA considera surrealista que el Gobierno responda a los fraudes vía SMS limitándose a cerrar los números

FACUA Andalucía edita una guía sobre productos financieros

FACUA sobre la liberalización horaria en Madrid: "cerrarán pequeños comercios y no habrá más consumidores, sino los mismos gastando más"

FACUA edita un video sobre préstamos hipotecarios

FACUA pide a Consumo, Telecomunicaciones y Protección de Datos que investiguen el fraude masivo del virus de Facebook 'Sales en un vídeo'

FACUA Madrid valora negativamente la nueva subida de la tarifa de los taxis

FACUA Andalucía edita una guía bajo el título 'Responde a tu consumo'

Tres de cada diez hipotecas analizadas por FACUA ‘obligan’ a contratar productos vinculados que encarecen los préstamos

Las autoridades de Consumo ordenan retirar del mercado o prohíben la importación de 25 modelos de guirnaldas luminosas

Biovea, denunciada por FACUA por vender productos seudomilagrosos con los que asegura prevenir o tratar el cáncer y el VIH

Mariano Rajoy se compromete con FACUA a abrir un debate sobre la propiedad intelectual

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