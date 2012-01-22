FACUA informa

Boletín semanal número 169
22/01/2012

FACUA valora que el Gobierno acabe con la facturación mensual de la luz, que vulneraba la legislación

FACUA advierte que los usuarios de Megaupload tienen derecho a recuperar sus archivos privados

La UE introduce normas más estrictas de recogida y reciclaje de aparatos eléctricos y equipos electrónicos

Las eléctricas hinchan ilegalmente el precio del alquiler de los nuevos equipos de medida

Tras la denuncia de FACUA Córdoba anulan dos créditos por importes de 1.690 y 986 euros

Riesgo de incendio en automóviles Opel Antara 2011 por posibles fugas de combustible

FACUA Andalucía pide a la Dirección General de Consumo que actúe ante el fraude en la venta de móviles

FACUA recomienda a los afectados por el accidente del Costa Concordia que reclamen indemnizaciones a sus agencias de viajes

FACUA Sevilla informa a los afectados por el apagón que Endesa debe hacerse cargo de la reparación de aparatos eléctricos averiados

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