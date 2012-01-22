FACUA informa
Boletín semanal número 169
22/01/2012
FACUA valora que el Gobierno acabe con la facturación mensual de la luz, que vulneraba la legislación
FACUA advierte que los usuarios de Megaupload tienen derecho a recuperar sus archivos privados
La UE introduce normas más estrictas de recogida y reciclaje de aparatos eléctricos y equipos electrónicos
Las eléctricas hinchan ilegalmente el precio del alquiler de los nuevos equipos de medida
Tras la denuncia de FACUA Córdoba anulan dos créditos por importes de 1.690 y 986 euros
Riesgo de incendio en automóviles Opel Antara 2011 por posibles fugas de combustible
FACUA Andalucía pide a la Dirección General de Consumo que actúe ante el fraude en la venta de móviles
FACUA recomienda a los afectados por el accidente del Costa Concordia que reclamen indemnizaciones a sus agencias de viajes
FACUA Sevilla informa a los afectados por el apagón que Endesa debe hacerse cargo de la reparación de aparatos eléctricos averiados
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio