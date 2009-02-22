FACUA informa
Boletín semanal número 17
22/02/2009
La Administración Concursal inicia el proceso de liquidación de Fórum Filatélico
El margen de error de las facturas en los kWh consumidos los meses en que las eléctricas no leen los contadores es de casi el 40%
Francisco Sánchez Legrán dejará la presidencia de FACUA Andalucía en su 6º Congreso
Andalucía, primera Comunidad que impone la refacturación de la electricidad ante los cobros irregulares denunciados por FACUA
Millones de recibos de la luz de febrero también facturan irregularmente energía consumida a finales de 2008
Un defecto en automóviles Nissan Micra puede provocar que el airbag no salte
Aterca, multada por aplicar de manera irregular tarifas de agua tras una denuncia de FACUA Baleares
Endesa está devolviendo menos dinero del debido a parte de los usuarios que reclaman por las irregularidades en las facturas
Más de 200.000 usuarios han accedido ya al simulador de FACUA para verificar las facturas de la luz
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