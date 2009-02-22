FACUA informa

Boletín semanal número 17
22/02/2009

La Administración Concursal inicia el proceso de liquidación de Fórum Filatélico

El margen de error de las facturas en los kWh consumidos los meses en que las eléctricas no leen los contadores es de casi el 40%

Francisco Sánchez Legrán dejará la presidencia de FACUA Andalucía en su 6º Congreso

Andalucía, primera Comunidad que impone la refacturación de la electricidad ante los cobros irregulares denunciados por FACUA

Millones de recibos de la luz de febrero también facturan irregularmente energía consumida a finales de 2008

Un defecto en automóviles Nissan Micra puede provocar que el airbag no salte

Aterca, multada por aplicar de manera irregular tarifas de agua tras una denuncia de FACUA Baleares

Endesa está devolviendo menos dinero del debido a parte de los usuarios que reclaman por las irregularidades en las facturas

Más de 200.000 usuarios han accedido ya al simulador de FACUA para verificar las facturas de la luz

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