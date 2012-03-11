FACUA informa

Boletín semanal número 176
11/03/2012

FACUA Madrid celebró su 5ª Asamblea General

Cinco grandes problemas sufridos por los consumidores compiten por ser La Peor Práctica Empresarial del Año

FACUA Baleares se reúne con afectados por las participaciones preferentes

FACUA considera vergonzoso que la CMT retrase la rebaja de tarifas mayoristas para evitar perjuicios a las grandes telecos

Las nominadas a La Peor Empresa del Año son Bankia, CAM, Movistar, Vodafone y Ryanair

Desde este martes, los consumidores podrán votar a La Peor Empresa, El Peor Anuncio y La Peor Práctica Empresarial del Año

Telecomunicaciones, servicios bancarios, seguros y ocio, los sectores más denunciados por los consumidores de Huelva

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