FACUA informa
Boletín semanal número 176
11/03/2012
FACUA Madrid celebró su 5ª Asamblea General
Cinco grandes problemas sufridos por los consumidores compiten por ser La Peor Práctica Empresarial del Año
FACUA Baleares se reúne con afectados por las participaciones preferentes
FACUA considera vergonzoso que la CMT retrase la rebaja de tarifas mayoristas para evitar perjuicios a las grandes telecos
Las nominadas a La Peor Empresa del Año son Bankia, CAM, Movistar, Vodafone y Ryanair
Desde este martes, los consumidores podrán votar a La Peor Empresa, El Peor Anuncio y La Peor Práctica Empresarial del Año
Telecomunicaciones, servicios bancarios, seguros y ocio, los sectores más denunciados por los consumidores de Huelva
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