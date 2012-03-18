FACUA informa
Boletín semanal número 177
18/03/2012
FACUA Córdoba entrega los premios del IV Concurso Provincial de Fotografía para Estudiantes
FACUA Málaga celebra su XXIX Asamblea General de Socios
FACUA Jaén participa en unas jornadas sobre soberanía alimentaria y transgénicos en Andalucía
Bankia, Movistar y Vodafone seguirán compitiendo por ser La Peor Empresa del Año
Los consumidores eligen la 'asamblea-farsa' de Movistar como El Peor Anuncio del Año 2011
Organizaciones sociales andaluzas lanzan un manifiesto con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
FACUA Córdoba celebra su XXIV Asamblea General de Socios
FACUA sale a la calle en 16 ciudades con una campaña contra los abusos de la banca
FACUA Comunidad Valenciana y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia firman un convenio de colaboración
#HuelgaGlobal en la prensa
Los usuarios españoles pagan la luz más cara de la Europa Continental
La Audiencia Nacional investiga por estafa a la desaparecida cadena de clínicas Dental Line
FACUA se suma a la Huelga General y llama a la #HuelgaGlobal el 29M
FACUA Huelva apoya el Manifiesto contra el peaje del Algarve
FACUA Jaén denuncia el cierre vespertino de la oficina de correos de Linares
FACUA Huelva y el Ayuntamiento de Paterna del Campo firman un convenio de colaboración
FACUA Madrid rechaza la posible privatización del Canal de Isabel II
FACUA Málaga se reúne con el nuevo gerente del Parque Cementerio de Málaga
Organizaciones de consumidores latinoamericanas critican a Rajoy la eliminación del Instituto Nacional del Consumo
Dura competencia entre Bankia, CAM, Movistar, Vodafone y Ryanair por ser elegidas La Peor Empresa del Año
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