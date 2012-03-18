FACUA informa

Boletín semanal número 177
18/03/2012

FACUA Córdoba entrega los premios del IV Concurso Provincial de Fotografía para Estudiantes

FACUA Málaga celebra su XXIX Asamblea General de Socios

FACUA Jaén participa en unas jornadas sobre soberanía alimentaria y transgénicos en Andalucía

Bankia, Movistar y Vodafone seguirán compitiendo por ser La Peor Empresa del Año

Los consumidores eligen la 'asamblea-farsa' de Movistar como El Peor Anuncio del Año 2011

Organizaciones sociales andaluzas lanzan un manifiesto con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores

FACUA Córdoba celebra su XXIV Asamblea General de Socios

FACUA sale a la calle en 16 ciudades con una campaña contra los abusos de la banca

FACUA Comunidad Valenciana y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia firman un convenio de colaboración

#HuelgaGlobal en la prensa

Los usuarios españoles pagan la luz más cara de la Europa Continental

La Audiencia Nacional investiga por estafa a la desaparecida cadena de clínicas Dental Line

FACUA se suma a la Huelga General y llama a la #HuelgaGlobal el 29M

FACUA Huelva apoya el Manifiesto contra el peaje del Algarve

FACUA Jaén denuncia el cierre vespertino de la oficina de correos de Linares

FACUA Huelva y el Ayuntamiento de Paterna del Campo firman un convenio de colaboración

FACUA Madrid rechaza la posible privatización del Canal de Isabel II

FACUA Málaga se reúne con el nuevo gerente del Parque Cementerio de Málaga

Organizaciones de consumidores latinoamericanas critican a Rajoy la eliminación del Instituto Nacional del Consumo

Dura competencia entre Bankia, CAM, Movistar, Vodafone y Ryanair por ser elegidas La Peor Empresa del Año

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos