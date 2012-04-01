FACUA informa

Boletín semanal número 179
01/04/2012

La Ley obliga a desvelar cuánto gana el presidente de Telefónica: 10,2 millones en 2011

FACUA Jaén imparte una jornada formativa sobre los derechos de los usuarios en el sector eléctrico

FACUA considera que la propuesta de tarifa de 'roaming' de acceso a Internet es una inaceptable concesión a las telecos

FACUA llama a los consumidores a secundar la #HuelgaGlobal evitando comprar y contratar durante el 29M

Las principales teleoperadoras pactan un 5% de servicios mínimos para la huelga del 29M

FACUA critica que Soria se pliegue, como Sebastián, a los intereses del sector eléctrico

FACUA critica el veto a los consumidores en el diseño del plan nacional de redes de nueva generación

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