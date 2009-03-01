FACUA informa

Boletín semanal número 18
01/03/2009

Vodafone exprimirá aún más a sus clientes subiendo tarifas hasta un 25% por minuto

Las búsquedas del término 'FACUA' han crecido un 700% en el último mes

Ordenan la retirada del mercado de un cinturón de sauna por riesgo de quemaduras

4 de cada 10 bicicletas de Sevici analizadas por FACUA Sevilla presentan algún defecto

FACUA pide a los usuarios que denuncien las 'listas negras' de emisoras de taxis

FACUA Sevilla demanda al Ayuntamiento de la capital que cese en su afán recaudatorio de extender la zona azul de forma indiscriminada

Baleares obliga a Gesa Endesa a refacturar a sus clientes ante las irregularidades denunciadas por FACUA

FACUA, miembro de pleno derecho de Consumers International

Celebrada la Asamblea General de FACUA Madrid

FACUA considera raquítica e inconcreta la regulación de la Oficina de defensa del consumidor de productos energéticos

FACUA Cádiz ofrece asesoramiento sobre los derechos de los consumidores en época de Carnaval

Las marcas de calzado con modelos contaminados con dimetilfumarato se elevan al menos a 18

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