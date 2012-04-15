FACUA informa
Boletín semanal número 181
15/04/2012
Dos aviones de Ryanair colisionan antes de sus despegues en el aeropuerto de Sevilla sin provocar heridos
FACUA Madrid en contra de cualquier nueva subida en el transporte público madrileño
Manuel Baus reelegido presidente de FACUA Sevilla para los próximos cuatro años
FACUA Sevilla celebra su 32ª Asamblea General de Socios
FACUA Madrid rechaza la subida de las tarifas del transporte público madrileño
FACUA Málaga organiza la representación de la obra teatral ‘Con retraso’
FACUA Huelva celebra su Asamblea General de Socios
FACUA recomienda a los afectados por la huelga de Iberia que reclamen indemnizaciones por los perjuicios económicos
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