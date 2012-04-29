FACUA informa
Boletín semanal número 183
29/04/2012
Subir los impuestos al consumo es un ataque sin piedad a los consumidores para no perjudicar a las grandes corporaciones y las rentas más altas
FACUA Córdoba advierte de la publicación fraudulenta de ofertas de trabajo
Organizaciones sociales sevillanas llaman a la movilización ciudadana contra los recortes
FACUA denuncia el vergonzante trato de favor de Hacienda a los clubes de fútbol mientras se recortan derechos básicos a los ciudadanos
FACUA Jaén imparte una jornada formativa sobre telefonía en Linares
Organizaciones sociales andaluzas anuncian y secundan las manifestaciones contra los recortes y en defensa del estado del bienestar
El CCUA pide el cumplimiento del I Pacto Andaluz por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y Usuarios
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio