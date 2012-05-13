FACUA informa
Boletín semanal número 185
13/05/2012
El Gobierno pretende fomentar el alquiler como el empleo: facilitando que se echen personas a la calle aunque cumplan con sus obligaciones
Raúl Arévalo, Natalia Millán y Antonio Dechent protagonizan una campaña contra las hipotecas trampa
Bruselas aprueba una carísima tarifa de Internet móvil en 'roaming' para que las compañías no bajen demasiado sus escandalosos ingresos
FACUA Córdoba y Emacsa vuelven a poner en marcha los talleres '1 Gota x 1 Vida'
FACUA pide a Rajoy que paralice los desahucios y destine el parque de viviendas de Bankia a venta y alquiler a precios justos
FACUA Córdoba aplaude que finalmente el Ayuntamiento haya tomado la decisión de conceder nueve licencias de taxis
Pepephone indemniza a los usuarios afectados por dos caídas del servicio de Internet
Con la nueva inyección pública para evitar nacionalizar la matriz de Bankia, el respaldo del Estado superaría los 40.000 millones
FACUA Sevilla considera que construir un aparcamiento en la Alameda sería una agresión al modelo de movilidad de la ciudad
Consumur alerta de la existencia de falsos comerciales de empresas de gas
La secretaria general de FACUA considera "aberrante" que se destine a Bankia el dinero que no había para sanidad y educación
FACUA pide al Gobierno andaluz que cree una Secretaría General de Protección de los Consumidores
FACUA Huelva denuncia, dentro de las diez propuestas remitidas a Giahsa y MAS, que éstas aplican tarifas indebidas
FACUA Cádiz se alegra del anuncio hecho por el ayuntamiento de la elaboración de un Plan de Movilidad Sostenible para la capital
Multa de 200.000 por el 'spam' de 'Rico al instante', denunciado por FACUA y cientos de consumidores
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