FACUA informa

Boletín semanal número 185
13/05/2012

El Gobierno pretende fomentar el alquiler como el empleo: facilitando que se echen personas a la calle aunque cumplan con sus obligaciones

Raúl Arévalo, Natalia Millán y Antonio Dechent protagonizan una campaña contra las hipotecas trampa

Bruselas aprueba una carísima tarifa de Internet móvil en 'roaming' para que las compañías no bajen demasiado sus escandalosos ingresos

FACUA Córdoba y Emacsa vuelven a poner en marcha los talleres '1 Gota x 1 Vida'

FACUA pide a Rajoy que paralice los desahucios y destine el parque de viviendas de Bankia a venta y alquiler a precios justos

FACUA Córdoba aplaude que finalmente el Ayuntamiento haya tomado la decisión de conceder nueve licencias de taxis

Pepephone indemniza a los usuarios afectados por dos caídas del servicio de Internet

Con la nueva inyección pública para evitar nacionalizar la matriz de Bankia, el respaldo del Estado superaría los 40.000 millones

FACUA Sevilla considera que construir un aparcamiento en la Alameda sería una agresión al modelo de movilidad de la ciudad

Consumur alerta de la existencia de falsos comerciales de empresas de gas

La secretaria general de FACUA considera "aberrante" que se destine a Bankia el dinero que no había para sanidad y educación

FACUA pide al Gobierno andaluz que cree una Secretaría General de Protección de los Consumidores

FACUA Huelva denuncia, dentro de las diez propuestas remitidas a Giahsa y MAS, que éstas aplican tarifas indebidas

FACUA Cádiz se alegra del anuncio hecho por el ayuntamiento de la elaboración de un Plan de Movilidad Sostenible para la capital

Multa de 200.000 por el 'spam' de 'Rico al instante', denunciado por FACUA y cientos de consumidores

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