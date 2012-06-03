FACUA informa
Boletín semanal número 188
03/06/2012
Las portabilidades móviles tendrán que hacerse efectivas en dos días pero los usuarios que sufran retrasos no serán indemnizados
FACUA Jaén reclama su participación en las decisiones de la reforma del Mercado de Abastos
FACUA Sevilla suscribe el manifiesto contra el aparcamiento subterráneo de la Alameda
FACUA Córdoba firma un contrato con la Diputación
Llamada a revisión por riesgo de incendio en siete modelos de Mini
FACUA Huelva suscribe un acuerdo con el Ayuntamiento de Cañaveral de León
FACUA Huelva ha participado en un encuentro del Consejo Audiovisual de Andalucía
FACUA rechaza la liberalización de horarios porque limitará la capacidad de elección de los consumidores
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