FACUA informa

Boletín semanal número 188
03/06/2012

Las portabilidades móviles tendrán que hacerse efectivas en dos días pero los usuarios que sufran retrasos no serán indemnizados

FACUA Jaén reclama su participación en las decisiones de la reforma del Mercado de Abastos

FACUA Sevilla suscribe el manifiesto contra el aparcamiento subterráneo de la Alameda

FACUA Córdoba firma un contrato con la Diputación

Llamada a revisión por riesgo de incendio en siete modelos de Mini

FACUA Huelva suscribe un acuerdo con el Ayuntamiento de Cañaveral de León

FACUA Huelva ha participado en un encuentro del Consejo Audiovisual de Andalucía

FACUA rechaza la liberalización de horarios porque limitará la capacidad de elección de los consumidores

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