FACUA informa

Boletín semanal número 190
17/06/2012

FACUA considera una tomadura de pelo el contrato ofrecido por Banca Cívica para canjear las preferentes

FACUA Málaga desarrolla talleres sobre consumo en más de ochenta y siete municipios de la provincia

FACUA advierte a Yoigo que las condiciones de permanencia de su nueva tarifa plana de llamadas son abusivas

FACUA Madrid abre su segunda delegación territorial en el municipio de Torrejón de Ardoz

FACUA, contra la brutal subida de las tasas universitarias que promueven el Gobierno y varias comunidades

El Gobierno encarece las condiciones para que las familias mejoren sus hipotecas

FACUA Madrid rechaza las subidas de las tasas del sistema educativo madrileño

"Los consumidores españoles pagaremos muy caro el rescate", alerta el presidente de FACUA

FACUA Comunidad Valenciana apuesta por el consumo responsable en la lucha por los derechos humanos

Las Virtudes y Javivi protagonizan una campaña contra el 'spam' telefónico

Organizaciones sociales sevillanas muestran su rechazo al Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Sevilla

FACUA recomienda reclamar ante el cese de operaciones de la compañía boliviana Aerosur

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