FACUA informa
Boletín semanal número 190
17/06/2012
FACUA considera una tomadura de pelo el contrato ofrecido por Banca Cívica para canjear las preferentes
FACUA Málaga desarrolla talleres sobre consumo en más de ochenta y siete municipios de la provincia
FACUA advierte a Yoigo que las condiciones de permanencia de su nueva tarifa plana de llamadas son abusivas
FACUA Madrid abre su segunda delegación territorial en el municipio de Torrejón de Ardoz
FACUA, contra la brutal subida de las tasas universitarias que promueven el Gobierno y varias comunidades
El Gobierno encarece las condiciones para que las familias mejoren sus hipotecas
FACUA Madrid rechaza las subidas de las tasas del sistema educativo madrileño
"Los consumidores españoles pagaremos muy caro el rescate", alerta el presidente de FACUA
FACUA Comunidad Valenciana apuesta por el consumo responsable en la lucha por los derechos humanos
Las Virtudes y Javivi protagonizan una campaña contra el 'spam' telefónico
Organizaciones sociales sevillanas muestran su rechazo al Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Sevilla
FACUA recomienda reclamar ante el cese de operaciones de la compañía boliviana Aerosur
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