FACUA informa

Boletín semanal número 192
01/07/2012

FACUA alerta que la implantación del copago puede ser caótica y aconseja a los usuarios que vigilen posibles cobros indebidos

FACUA inicia una recogida de firmas contra el medicamentazo

Contra el medicamentazo: porque mi salud vale más que cualquier banco

Di a Rajoy que rechazas el tarifazo eléctrico

Contra los engaños financieros

María Galiana, Alfonso Sánchez y Alberto López protagonizan una campaña contra los engaños financieros

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