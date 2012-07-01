FACUA informa
Boletín semanal número 192
01/07/2012
FACUA alerta que la implantación del copago puede ser caótica y aconseja a los usuarios que vigilen posibles cobros indebidos
FACUA inicia una recogida de firmas contra el medicamentazo
Contra el medicamentazo: porque mi salud vale más que cualquier banco
Di a Rajoy que rechazas el tarifazo eléctrico
Contra los engaños financieros
María Galiana, Alfonso Sánchez y Alberto López protagonizan una campaña contra los engaños financieros
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