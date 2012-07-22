FACUA informa
Boletín semanal número 195
22/07/2012
FACUA ve una tomadura de pelo que Bruselas prorrogue otra vez las restricciones a líquidos en el equipaje de mano
Junta de Andalucía, federaciones de consumidores, comerciantes y sindicatos firman una declaración contra la liberalización de horarios
FACUA llama a la lucha contra la 'mentira masIVA' del Gobierno con una huelga de consumo el 19J
Más de una veintena de organizaciones sociales andaluzas apoyan la huelga de consumo convocada por FACUA
FACUA Huelva difunde folletos contra la subida del IVA
El Gobierno echa una mano a la industria tabaquera para que no sufra la subida del IVA
Con la subida del IVA, el recibo de la luz de septiembre alcanzará los 79,66 euros para el usuario medio
FACUA Córdoba atendió 683 consultas y reclamaciones durante el primer semestre de 2012
El Gobierno legaliza el fraude en las rebajas
Consumur se suma al Manifiesto en contra de la liberalización de horarios comerciales en la Región de Murcia
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