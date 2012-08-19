FACUA informa
Boletín semanal número 199
19/08/2012
Attac muestra su apoyo a FACUA ante el requerimiento del Ministerio de Sanidad
El Sindicato de Estudiantes critica la "represión" del Gobierno del PP a FACUA
Tras la retirada de los 11 cosméticos de Mercadona, Sanidad certificó que su seguridad "se encuentra dentro de los límites razonables"
FACUA espera transparencia por parte de Fomento ante su investigación sobre Ryanair
FACUA pide al fabricante de 'Counter-Strike: Global Offensive' que elimine la simbología etarra por respeto a las víctimas
"Somos FACUA y nadie va a callarnos", decisión unánime de su Junta Directiva ante el chantaje del Gobierno
La Junta Directiva de FACUA se reúne para dar respuesta al Gobierno ante su amenaza de ilegalización
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio