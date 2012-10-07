FACUA informa

Boletín semanal número 206
07/10/2012

Compromiso Social para el Progreso de Andalucía llama a participar en las manifestaciones del 7 de Octubre

FACUA Madrid abre en Collado Villalba su cuarta delegación en la Comunidad

FACUA exige la retirada de la penalización de 190 euros de Movistar Fusión por suponer una cláusula abusiva

Tras la reclamación de FACUA, la aseguradora sanitaria Néctar indemniza a un socio con 2.000 euros

El cumplimiento del Plan Estratégico de Protección al Consumidor de Andalucía ha sido prácticamente nulo

FACUA asume la versión de Facebook sobre la polémica con la privacidad tras sus explicaciones y las conclusiones de Francia

Más de 20 asociaciones de consumidores de Europa y América Latina, con FACUA ante la amenaza del Gobierno

Consumur y la Universidad Politécnica de Cartagena pondrán en marcha un servicio online de consulta y asesoramiento en materia de consumo

Ver cine en 3D es un 30% más caro, según el último estudio de FACUA

Ikea elimina de las fotografías a todas las mujeres de su catálogo para Arabia Saudí

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