FACUA informa

Boletín semanal número 210
04/11/2012

El Ayuntamiento de Rociana del Condado firma un convenio con FACUA Huelva

La cultura andaluza reclama de Canal Sur el cumplimiento de la Ley General de Comunicación Audiovisual

FACUA se une a organizaciones de artistas contra las políticas del Gobierno en la plataforma No sin cultura

FACUA alerta sobre máscaras, pelucas y disfraces que incumplen los requisitos de seguridad

FACUA lanza una campaña contra las deficiencias e irregularidades en los servicios de atención al cliente

Lucha contra los servicios de atención al cliente deficientes

FACUA Málaga renueva su Junta Directiva

FACUA Huelva se reúne con el responsable de la oficina provincial de la vicepresidencia de la Junta

FACUA Sevilla denuncia que privatizar servicios en MercaSevilla puede provocar subidas de precios

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