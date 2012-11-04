FACUA informa
Boletín semanal número 210
04/11/2012
El Ayuntamiento de Rociana del Condado firma un convenio con FACUA Huelva
La cultura andaluza reclama de Canal Sur el cumplimiento de la Ley General de Comunicación Audiovisual
FACUA se une a organizaciones de artistas contra las políticas del Gobierno en la plataforma No sin cultura
FACUA alerta sobre máscaras, pelucas y disfraces que incumplen los requisitos de seguridad
FACUA lanza una campaña contra las deficiencias e irregularidades en los servicios de atención al cliente
Lucha contra los servicios de atención al cliente deficientes
FACUA Málaga renueva su Junta Directiva
FACUA Huelva se reúne con el responsable de la oficina provincial de la vicepresidencia de la Junta
FACUA Sevilla denuncia que privatizar servicios en MercaSevilla puede provocar subidas de precios
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