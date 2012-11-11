FACUA informa

Boletín semanal número 211
11/11/2012

FACUA pide a Rajoy que exija a los banqueros la paralización inmediata de todos los desahucios

FACUA Sevilla denuncia la falta de sensibilidad de Tussam con la situación económica

FACUA pide a Consumo de Andalucía que haga públicas las bebidas light que incurren en fraude

FACUA Sevilla reivindica la participación de los consumidores en el grupo de Emvisesa sobre los desahucios

FACUA Madrid, en contra de la privatización de los seis hospitales de la red de sanidad autonómica

FACUA pide a PP y PSOE que abran la redacción de la ley de desahucios a toda la sociedad civil

FACUA Córdoba inicia en la provincia los talleres escolares sobre ahorro de agua

FACUA Madrid rechaza la imposición del pago del euro por receta

FACUA denuncia a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ante Protección de Datos

Movistar sólo indemnizará a quienes reclamen por el corte de su servicio de Internet móvil

Movistar deja sin Internet móvil a millones de clientes por una avería

FACUA cree que la tragedia del Madrid Arena puede repetirse por la falta de controles sobre macrofiestas

Sindicatos y asociaciones de consumidores de Sevilla llaman a la Huelga General del 14N

Andalucía no ha anunciado ni una multa por fraudes a los consumidores en los seis primeros meses de Gobierno

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