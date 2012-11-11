FACUA informa
Boletín semanal número 211
11/11/2012
FACUA pide a Rajoy que exija a los banqueros la paralización inmediata de todos los desahucios
FACUA Sevilla denuncia la falta de sensibilidad de Tussam con la situación económica
FACUA pide a Consumo de Andalucía que haga públicas las bebidas light que incurren en fraude
FACUA Sevilla reivindica la participación de los consumidores en el grupo de Emvisesa sobre los desahucios
FACUA Madrid, en contra de la privatización de los seis hospitales de la red de sanidad autonómica
FACUA pide a PP y PSOE que abran la redacción de la ley de desahucios a toda la sociedad civil
FACUA Córdoba inicia en la provincia los talleres escolares sobre ahorro de agua
FACUA Madrid rechaza la imposición del pago del euro por receta
FACUA denuncia a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ante Protección de Datos
Movistar sólo indemnizará a quienes reclamen por el corte de su servicio de Internet móvil
Movistar deja sin Internet móvil a millones de clientes por una avería
FACUA cree que la tragedia del Madrid Arena puede repetirse por la falta de controles sobre macrofiestas
Sindicatos y asociaciones de consumidores de Sevilla llaman a la Huelga General del 14N
Andalucía no ha anunciado ni una multa por fraudes a los consumidores en los seis primeros meses de Gobierno
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