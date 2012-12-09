FACUA informa
Boletín semanal número 215
09/12/2012
FACUA lamenta la falta de transparencia de La Caixa ante los fallos en los cajeros de Cajasol
FACUA Madrid lamenta la validación por parte del Tribunal Supremo de la Ordenanza de Limpieza
FACUA recomienda a los afectados por las mariposas del motor de ciertos modelos de BMW que reclamen
FACUA Cádiz recuerda los derechos y obligaciones de los consumidores sobre los apartados de Reyes
Detenido el exdueño de Marsans acusado de blanqueo de dinero y ocultación de bienes
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