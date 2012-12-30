FACUA informa

Boletín semanal número 218
30/12/2012

El recibo de la luz experimenta una subida interanual del 8,3%, según un análisis de FACUA

FACUA denuncia al colegio de Granada que cobra 190 euros por optar a un empleo

#Enredados: campaña de FACUA para ayudar a los adolescentes a evitar problemas en redes sociales

FACUA reclama controles en los cotillones para evitar tragedias como la del Madrid Arena

Reino Unido pide a las revistas que no publiquen dietas 'milagro' tras las fiestas navideñas

El Ayuntamiento de Córdoba toma en consideración las alegaciones presentadas por FACUA Córdoba

FACUA ve aberrante que el Gobierno autorice la publicidad de alcohol donde no se permite su venta y consumo

FACUA anima a los usuarios a denunciar los abusos de las operadoras móviles con la campaña #Movilderechos

FACUA tacha de ruin la actitud de Mapfre al ofrecer indemnizaciones ridículas a las víctimas de Spanair

El presidente de FACUA Sevilla devuelve al de Cajasol su obsceno regalo navideño: un surtido de ibéricos

Tarragona, San Sebastián y Girona tienen los taxis más caros de las 45 ciudades analizadas por FACUA

FACUA publica una guía titulada 'Tus derechos en el transporte aéreo'

Ryanair es la compañía aérea que comete más abusos, según 7 de cada 10 usuarios encuestados por FACUA

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