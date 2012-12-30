FACUA informa
Boletín semanal número 218
30/12/2012
El recibo de la luz experimenta una subida interanual del 8,3%, según un análisis de FACUA
FACUA denuncia al colegio de Granada que cobra 190 euros por optar a un empleo
#Enredados: campaña de FACUA para ayudar a los adolescentes a evitar problemas en redes sociales
FACUA reclama controles en los cotillones para evitar tragedias como la del Madrid Arena
Reino Unido pide a las revistas que no publiquen dietas 'milagro' tras las fiestas navideñas
El Ayuntamiento de Córdoba toma en consideración las alegaciones presentadas por FACUA Córdoba
FACUA ve aberrante que el Gobierno autorice la publicidad de alcohol donde no se permite su venta y consumo
FACUA anima a los usuarios a denunciar los abusos de las operadoras móviles con la campaña #Movilderechos
FACUA tacha de ruin la actitud de Mapfre al ofrecer indemnizaciones ridículas a las víctimas de Spanair
El presidente de FACUA Sevilla devuelve al de Cajasol su obsceno regalo navideño: un surtido de ibéricos
Tarragona, San Sebastián y Girona tienen los taxis más caros de las 45 ciudades analizadas por FACUA
FACUA publica una guía titulada 'Tus derechos en el transporte aéreo'
Ryanair es la compañía aérea que comete más abusos, según 7 de cada 10 usuarios encuestados por FACUA
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